Frühlingswetter adé

Wetterkarten zeigen: Hier stellt sich die Wetterlage jetzt um

Wetterkarten zeigen Umschwung: Während es am Montag noch viel Sonne gibt, bringt Kaltluft neuen Niederschlag. (Quelle: t-online)

Mit dem sonnigen Frühlingswetter ist es in der neuen Woche vorbei. Kühlere Temperaturen und etwas Regen könnten aber erst der Anfang sein, wie Wettermodelle zeigen.

Ein stabiles Hochdruckgebiet bestimmte zuletzt das Wetter über Deutschland. Doch damit ist ab Dienstag Schluss. Eine Kaltfront bringt Niederschlag – und lässt die Höchsttemperaturen mancherorts bis in den tiefen einstelligen Bereich fallen.

Wo es noch am längsten warm bleibt, wer bereits am Dienstag einen Regenschirm braucht und was einige Wettermodelle für Anfang April vorhersagen, sehen Sie im Video hier oder direkt oben im Text.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 44-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.







Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.