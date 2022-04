Wettervorhersage im Video

In diesen Regionen soll die 20-Grad-Marke geknackt werden

Nach kalten Tagen: Bisher erinnerte der April an einen verregneten Winter, doch nun soll der Frühling in weite Teile Deutschlands einkehren. (Quelle: t-online)

Die vergangenen Tage waren kalt, grau und in manchen Regionen sogar schneereich. Doch nun könnte es in einigen Gebieten frühlingshaft werden: Teilweise werden sogar mehr als 20 Grad erwartet.

Die vergangenen Tage waren kalt, grau und in manchen Regionen sogar schneereich. Doch nun könnte es in einigen Gebieten frühlingshaft werden: Teilweise werden sogar mehr als 20 Grad erwartet.

Wenig Sonne, viel Grau, Regen und zum Teil sogar Schnee. In den vergangenen Tagen erinnerte nur wenig an den Frühling. Doch pünktlich zum Osterfest soll das Wetter in großen Teilen Deutschlands nun spürbar wärmer werden. In einigen Regionen soll sogar die 20-Grad-Marke erreicht werden.

In welchen Regionen es besonders warm wird und wie die Temperaturen bei Ihnen werden, sehen Sie oben im Artikel, oder wenn Sie hier klicken.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 44-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.



Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.