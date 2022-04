Ursache unklar

Vier Verletzte bei Explosion in Mehrfamilienhaus

12.04.2022, 08:52 Uhr | dpa

Bei einer Explosion im Keller eines Wohnhauses sind in Magdeburg vier Menschen verletzt worden. Einige der Bewohner mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Im Keller eines Magdeburger Mehrfamilienhauses hat es am späten Montagnachmittag eine Explosion gegeben. Vier Menschen seien leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Ursache und Details blieben zunächst unklar. Die Gegend um das Haus in der Straße Alt Fermersleben war stundenlang gesperrt.

Nach einem Bericht des "Mitteldeutschen Rundfunks" mussten zwei der Bewohner und mehrere Tiere nach der Explosion von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden – andere konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. In dem Mehrfamilienhaus wurden demnach alle zwölf Wohnungen durch die Explosion schwer beschädigt und sind nicht mehr bewohnbar. Zur genauen Schadenshöhe gibt es bislang keine Angabe.

Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Eine defekte Gasleitung wurde als Ursache für den Vorfall nicht ausgeschlossen.