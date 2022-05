Die Fl├╝chtlingsfamilie freut sich. Bornschlegl sagt: "Die Kinder haben gleich in der Spielecke mitgespielt und die Erwachsenen haben gefragt, wo sie helfen k├Ânnen." Valentyna Ridvanskaya arbeitet unter anderem in der K├╝che mit und ihr Mann Yurii, ein Gesch├Ąftsmann, k├╝mmert sich beispielsweise um Reparaturen und Brennholz. Die "Ahrche" hat auch gebrauchte Fahrr├Ąder f├╝r die Ukrainer organisiert.

Die Kreisverwaltung im Rotweingebiet Ahrtal erkl├Ąrt mit Blick auf Kriegsfl├╝chtlinge: "Das Land Rheinland-Pfalz hat f├╝r den Kreis Ahrweiler aufgrund der nach wie vor massiven Flutfolgen offiziell einen Verteilstopp erlassen." Die Solidarit├Ąt mit der Ukraine sei zwar auch hier au├čergew├Âhnlich. Doch zahlreiche Anwohner seien "selbst schwer von den Folgen der Flutkatastrophe betroffen, auch f├╝r sie ist ein normaler Alltag noch in weiter Ferne".

Rund 400 Gefl├╝chtete aufgenommen

Der "Kompromiss" mit dem Land sei daher, "dass Familienangeh├Ârige aus der Ukraine aufgenommen werden k├Ânnen", wenn dies dauerhaft im eigenen Haushalt mit einem geregelten Alltag in einem geeigneten sozialen Umfeld m├Âglich sei. Andernfalls sei eine "koordinierte und bedarfsgerechte Weitervermittlung" ├╝ber die Aufnahmeeinrichtung f├╝r Asylbegehrende in Trier die beste L├Âsung. Der Kreis Ahrweiler teilt mit: "Bisher wurden rund 400 Personen als Fl├╝chtlinge aus der Ukraine der Ausl├Ąnderbeh├Ârde der Kreisverwaltung von den Kommunen gemeldet (Stand: 25. April)." Darunter seien etwa 170 Minderj├Ąhrige.

Valentyna Ridvanskaya versucht sich zu integrieren: "Ich besuche in Ahrweiler dreimal die Woche einen Deutschkurs." Ihre neunj├Ąhrige Tochter Polina gehe bereits in die Schule. F├╝r deren dreij├Ąhrige Schwester Uliana warteten sie auf einen Kindergartenplatz.

Laut Kreisverwaltung sind bisher mehrere Dutzend M├Ądchen und Jungen aus der Ukraine an einer Schule aufgenommen worden. In Kitas hingegen spielten nur vereinzelt ukrainische Kinder. Die etliche Meter hohe Flutwelle nach extremem Starkregen in der Nacht auf den 15. Juli 2021 hat auch zahlreiche Kinderg├Ąrten und Schulen des Kreises besch├Ądigt oder zerst├Ârt. Bis heute laufen Kinderbetreuung und Schulunterricht vielerorts noch in Containern und anderen provisorischen Geb├Ąuden. F├╝r Kitapl├Ątze gibt es Wartelisten im gesamten Kreisgebiet.

Ahrweiler-Landr├Ątin Cornelia Weigand (parteilos) betont, ukrainischen Schulkindern k├Ânne keine reelle Perspektive geboten werden, "so gerne wir das auch m├Âchten. Es fehlt uns an Platz, Personal und Unterst├╝tzung, zum Beispiel durch Dolmetscher und Psychologen. Am Ende sind die Gefl├╝chteten die Leidtragenden."

"Wahre Gr├Â├če der Menschen und Kommunalpolitik"

Der Kreis Ahrweiler mit auch vielen Kommunen ohne Flutsch├Ąden versucht gleichwohl nach eigenen Angaben Kriegsfl├╝chtlingen auf mehreren Ebenen zu helfen, auch etwa mit einem Online-Portal und einer Hotline in ukrainischer Sprache. In Schulen gebe es F├Ârderungen von Deutschkenntnissen und in der Kreis-Volkshochschule Deutschkurse. Der rheinland-pf├Ąlzische Integrationsstaatssekret├Ąr David Profit (Gr├╝ne) spricht von "wahrer Gr├Â├če der Menschen und der Kommunalpolitik" im Ahr-Landkreis mit ihrer Hilfe f├╝r Ukrainer.