"Die Bilder sind schockierend", sagt Reul. "Der gestrige Abend f├╝hrt uns vor Augen, wie wichtig es ist, bei diesem Problem am Ball zu bleiben. Clan-Kriminalit├Ąt ist keine PR-Erfindung, sondern ein Riesenproblem, dass die Menschen besonders im Ruhrgebiet in Angst und Schrecken versetzt. Totschweigen ist keine L├Âsung", sagt er.

Nun also Rocker gegen Clans. F├╝r den Innenminister ist das kein ganz neuer Konflikt und auch keine neue Dimension. Schon vor einigen Jahren k├Ąmpften Rocker mit und gegen Clan-Angeh├Ârige etwa in Erkrath bei D├╝sseldorf. Und wie damals schweigen die Beteiligten eisern, wenn es darum geht, etwas ├╝ber die Hintergr├╝nde zu erfahren.

Der neue Duisburger Polizeipr├Ąsident Alexander Dierselhuis, der erst am 1. April seine neue Position angetreten hat und als Experte f├╝r Clan-Kriminalit├Ąt gilt, bricht eine Dienstreise ab und kehrt nach Duisburg in sein Pr├Ąsidium zur├╝ck.

"Es liegen diverse Videos vor, die teilweise sehr gute Qualit├Ąt haben, so dass wir hoffnungsvoll sind, ├╝ber die 15 Tatverd├Ąchtigen hinaus noch weitere ermitteln zu k├Ânnen", sagt der Polizeichef. Zur Motivlage k├Ânne man "noch nichts Finales" sagen, sagt auch Dierselhuis. "Was die genaue Ursache des Streit war, m├╝ssen die weiteren Ermittlungen ergeben." Man werde nun ein Strukturverfahren gegen die Hinterleute einleiten.

"Vorf├Ąlle dieser Art, dieser Intensit├Ąt, hat es in Duisburg lange nicht gegeben", sagt der Polizeipr├Ąsident. Von einer weiteren oder gar dauerhaften Eskalation geht er aber nicht aus: "Da spricht nach dem aktuellen Ermittlungsstand nichts daf├╝r. Die Gewalt so auf die Stra├če zu tragen, ist f├╝r die Organisierte Kriminalit├Ąt gesch├Ąftssch├Ądigend. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass man wieder zur├╝ckfahren wird." Auch der Innenminister glaubt nicht, dass sich die Lage nun noch weiter hochschaukeln wird.

Im Zusammenhang mit den Sch├╝ssen gibt es in der Nacht einen Einsatz von Spezialkr├Ąften in Duisburg. Das SEK verschafft sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus, das einer Gro├čfamilie geh├Âren soll. Die Verd├Ąchtigen waren aber schon geflohen, niemand wird dort angetroffen. Auch in umliegenden St├Ądten seien Kr├Ąfte im Zusammenhang mit den Sch├╝ssen in Hamborn zum Einsatz gekommen, so die Polizei. "Bei uns haben in dieser Nacht nur wenige geschlafen", berichtet ein Polizeisprecher der "WAZ".