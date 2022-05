Aktualisiert am 05.05.2022 - 15:31 Uhr

BraunbÀr erneut in Oberbayern gesichtet

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Der BraunbĂ€r im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist erneut gesichtet worden. Er wurde am frĂŒhen Montagmorgen bei Ohlstadt und damit weiter nördlich als zuvor von einer Wildtierkamera aufgenommen.

Vermutet wird, dass es sich um dasselbe Tier handelt, das am Samstag im sĂŒdlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen die Wildtierkamera eines JĂ€gers der Staatsforsten ausgelöst hatte. Der "MĂŒnchner Merkur" hatte zuerst ĂŒber die neue Sichtung berichtet.

Ein Sprecher des Bayerischen Landesamtes fĂŒr Umwelt (LfU) in Augsburg bestĂ€tigte am Donnerstag die neue Sichtung, nicht jedoch den Ort. "Wir möchten gerne "BĂ€rentourismus" vermeiden." Anders als sein Artgenosse Bruno, der als "ProblembĂ€r" deutschlandweit bekannt wurde und im Sommer 2006 abgeschossen wurde, verhĂ€lt sich das Tier bisher unauffĂ€llig. "Der BĂ€r ist unauffĂ€llig und bisher nur durch Aufnahmen der Wildtierkameras in Erscheinung getreten", sagte der LfU-Sprecher.