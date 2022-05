Langlebigkeit ist sozusagen Longos Lebensthema: Er ist Direktor des Longevity-Instituts an der University of Southern California in den USA und Autor mehrerer BĂŒcher. Auf seiner Homepage gibt er Tipps, wie man jung bleibt und listet sogenannteLanglebigkeits-Rezepte. Die dĂŒrften Fleischliebhaber zwar enttĂ€uschen, klingen aber auch nicht völlig genussfeindlich: Couscous mit Fisch, Brotsalat aus der Toskana und Pasta mit Auberginen. Longo grĂŒndete zudem eine Firma mit Produkten fĂŒr Fastenkonzepte, was er im Anhang der Studie angibt.

Es gibt nicht die eine Lösung

Longo und Anderson unterstreichen in ihrer Arbeit, dass eine Anti-Aging-ErnĂ€hrung an den einzelnen Menschen angepasst sein sollte. Die eine Lösung, die fĂŒr einen fitten 20-JĂ€hrigen genauso geeignet ist wie fĂŒr einen 60-JĂ€hrigen mit Stoffwechselerkrankung, gibt es nicht. Geschlecht, Alter, Lebensstil, Gesundheitszustand und Gene mĂŒssten berĂŒcksichtigt werden, schreiben sie. So könnten Menschen ĂŒber 65 etwa zusĂ€tzliches Eiweiß brauchen, heißt es.

FĂŒr Kristina Norman, Alternsforscherin am Deutschen Institut fĂŒr ErnĂ€hrungsforschung, sind solche Anpassungen ein ganz wichtiger Punkt: "Im Alter ist es oft schwierig, genug Protein aufzunehmen. Zu wenig davon kann zu Muskelabbau und in der Folge zu erhöhter Sturz- und Bruchgefahr fĂŒhren. Dann also doch etwas mehr Fleisch zu essen als generell empfohlen, kann ratsam sein."

Das Autorenduo blickt auf ein breites Spektrum an Arbeiten: Angefangen bei Studien zu Hefepilzen, WĂŒrmern oder Fliegen bis hin zu klinischen Daten und Modellierungen. Hinzu kommen Erkenntnisse zur traditionellen ErnĂ€hrung an Orten, wo viele Menschen sehr alt werden.

Unterschiedliche Evidenz zusammengefasst

"Eine Studie, in der eine Gruppe die von Longo empfohlene DiĂ€t zugewiesen bekommt, und in der die Lebensdauer am Ende mit einer Kontrollgruppe verglichen wird, wĂ€re sehr schwer umzusetzen. Deshalb nĂ€hern sich die Autoren, indem sie unterschiedliche Evidenz zusammenfassen", sagte Norman. Sie hĂ€lt die Thesen Longos und Andersons fĂŒr ĂŒberzeugend belegt.

Es gebe viele Parallelen zu bekannten Empfehlungen, etwa denen der Deutschen Gesellschaft fĂŒr ErnĂ€hrung, und auch zu einem Speiseplan, den Wissenschaftler vor einiger Zeit fĂŒr eine gesunde und gleichzeitig umweltgerechte ErnĂ€hrung vorgeschlagen haben. "Anders als oft angenommen, Ă€ndern sich Empfehlungen zu gesunder ErnĂ€hrung nicht alle paar Jahre. Übergeordnet sind sie sehr stabil", sagte Norman. "Die Longo-Studie kann man als alten Hut sehen, aber das Thema ist neu gedacht und immer stĂ€rker mit Evidenz unterlegt."

"Eher zu wenig Energie aufzunehmen als zu viel"