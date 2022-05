Das Corona-Infektionsgeschehen ist rückläufig, das zeigen die aktuellen Fallzahlen. In falscher Sicherheit solle sich dennoch niemand wähnen, mahnt das Robert Koch-Institut. Ein Überblick über die Lage.

In der vergangenen Woche sei die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zu der davor weiter gesunken sei – nämlich um 19 Prozent, wie es im am Donnerstagabend erschienenen RKI-Wochenbericht heißt. Zudem halten die Autoren fest, auch die Zahl von auf einer Intensivstation behandelten Personen mit Covid-19-Diagnose sei jüngst weiter gesunken und die Zahl der Todesfälle habe ebenso abgenommen.

Dennoch: "Der Infektionsdruck bleibt trotzdem mit knapp 600.000 innerhalb der letzten Woche an das RKI übermittelten Covid-19-Fällen weiterhin hoch", mahnen sie. Die Impfung habe nach wie vor "aufgrund ihrer hohen Schutzwirkung vor einem schweren Verlauf auch bei Erkrankungen durch die Omikron-Variante nicht an Bedeutung verloren".

Das sind die aktuellen Fallzahlen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitagmorgen 85.073 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 16.537 Fälle weniger als am Freitag vergangener Woche, als 101.610 Corona-Infektionen gemeldet wurden. Insgesamt wurden in Deutschland bislang 25.215.210 Corona-Fälle gemeldet.