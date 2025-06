Konkret geht also die kalifornische Regierung davon aus, dass Trumps Entsendung gegen den Willen des Bundesstaates verfassungswidrig ist. Die Klage fordert eine gerichtliche Stellungnahme, dass Trumps Anordnung rechtswidrig ist, sowie eine einstweilige Verfügung gegen deren Durchsetzung.

Wie könnten sich die Gerichte entscheiden?

Das ist schwer einzuschätzen, weil es zu der aktuellen Situation kaum Präzedenzfälle gibt. Laut Medienberichten wurde eine Entsendung der Nationalgarde in der Vergangenheit nur ein Mal so begründet, wie es aktuell der Fall ist: 1970 hatte der damalige US-Präsident Richard Nixon sich ebenfalls auf den Paragrafen 12.406 berufen. Allerdings waren die Umstände damals völlig anders: Nixon aktivierte die Nationalgarde wegen eines großen Streiks von Postbeamten. Die Gardisten sorgten damals dafür, dass der Postbetrieb in den USA aufrechterhalten werden konnte.