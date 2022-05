In der kubanischen Hauptstadt Havanna hat es eine schwere Detonation in einem Luxushotel gegeben. Mindestens 31 Menschen kamen ums Leben. Nun ist die Ursache klar.

Nach der Explosion in einem Luxushotel in Havanna haben Rettungskräfte 31 Leichen geborgen. 24 Verletzte befänden sich noch im Krankenhaus, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntagabend (Ortszeit) weiter mit. Helfer suchten in den Trümmern des Hotels "Saratoga" nach möglichen weiteren Opfern. Die Rettungsaktion soll fortgesetzt werden, bis alle Opfer gefunden sind, sagte der Bürgermeister Alexis Acosta.