Bei heftigen Gefechten zwischen mutma├člichen Mitgliedern von Drogenbanden und der Polizei in dem Armenviertel im Norden Rios im Mai 2021 waren 28 Verd├Ąchtige und ein Beamter der Anti-Drogen-Einheit ums Leben gekommen. Bewohner klagten Menschenrechtsverletzungen an und forderten Gerechtigkeit. "Wir haben bisher noch keine Antwort bekommen", sagte der Sozialarbeiter Diego Aguiar. Die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft zu 24 der Toten wurden brasilianischen Medien zufolge eingestellt.

Der Gouverneur des Bundesstaates Rio de Janeiro, Cl├íudio Castro, stellte Ende Januar das Programm "integrierte Stadt" zur "R├╝ckeroberung" der Favelas in Rio vor, bei dem rund 500 Millionen Real (etwa 81 Millionen Euro) in Jacarezinho und Muzema investiert werden sollen. In keinem anderen Land der Welt kommen so viele Menschen bei Polizeieins├Ątzen ums Leben wie in Brasilien.