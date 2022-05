In Mallorca ist eine 52-J├Ąhrige bei einem Sturz t├Âdlich verungl├╝ckt. Einem Bericht zufolge soll die Frau eine deutsche Maklerin f├╝r Luxus-Immobilien gewesen sein. Sie fiel von der Terrasse ihrer Villa.

In Mallorca ist eine deutsche Luxus-Maklerin von einer Terrasse gest├╝rzt und gestorben. Das berichtet die "Bild". Bereits am Montag hatten Medien wie die "Mallorca Zeitung" von dem t├Âdlichen Sturz einer 52-j├Ąhrigen Deutschen berichtet. Sie soll laut Angaben der Polizei von der Treppe eines Hauses in der Gemeinde Dei├á gefallen sein.