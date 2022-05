Auch Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, fordert eine aufsuchende staatliche F├╝rsorge in den Kommunen. Da selbst vorhandene Angebote wie die Kurzzeitpflegepl├Ątze in Deutschland Mangelware seien, sei zudem ein durchsetzbarer Rechtsanspruch auf Kurzzeit-, Tages- und Verhinderungspflege unumg├Ąnglich. F├╝r die rund 700.000 pflegenden Berufst├Ątigen fordert er dar├╝ber hinaus eine staatlich finanzierte Lohnersatzleistung ├Ąhnlich des Elterngeldes. "Das hilft ihnen, Beruf und Pflege miteinander zu vereinbaren." Die Bundesregierung sei gefordert, die staatlichen Leistungen dem tats├Ąchlichen Bedarf anzupassen.

Die Last der Pfleger

Eine bessere finanzielle Absicherung berufst├Ątiger Pflegender w├╝nscht sich auch Frank Schumann vom Berliner Verein "wir pflegen", der die Interessen pflegender Angeh├Âriger vertritt. Au├čerdem brauche es weniger B├╝rokratie und einen offeneren Umgang mit dem Thema Pflege. "Dar├╝ber wird allenfalls im engsten Familienkreis gesprochen."

Pflegende verschwiegen die Belastungen oft. "Wenn ich dar├╝ber rede, wirft das ein negatives Bild auf mich pers├Ânlich. Dann wirke ich schwach und unf├Ąhig", erkl├Ąrt der Krankenpfleger, der selbst lange pflegender Angeh├Âriger war. Auch werde Hilfe nicht angenommen, weil die Betroffenen anderen nicht zutrauten, sich genauso gut und liebevoll um den Angeh├Ârigen zu k├╝mmern. Au├čerdem gebe es viele Regionen in Deutschland, in denen nicht die ganze Bandbreite an Unterst├╝tzungsangeboten zur Verf├╝gung stehe.

"Es muss etwa passieren", sagt auch Ludwig Fr├Âlich. Denn die Zahl pflegebed├╝rftiger Menschen in Deutschland wird laut j├╝ngstem Barmer-Pflegereport in den kommenden Jahren rasant steigen. Sind demnach derzeit rund 4,5 Millionen Menschen in Deutschland pflegebed├╝rftig, werden es im Jahr 2030 bereits rund sechs Millionen Menschen sein. "Es wird verkannt, was auf die Gesellschaft zukommt", betont Fr├Âlich.

Fachkr├Ąftemangel und die Auswirkungen auf Kinder

Bereits jetzt bestehe extremer Fachkr├Ąftemangel in der Pflege. Au├čerdem m├╝sse in Schulungen investiert werden, damit das Personal Angeh├Ârige speziell beraten k├Ânne. "Unser Ziel ist, das System so zu ver├Ąndern, dass mehr Zuwendung und pers├Ânliche Beratung f├╝r pflegende Angeh├Ârige m├Âglich ist." Die Politik sei gefordert, daf├╝r das n├Âtige Geld zur Verf├╝gung zu stellen. Auch sei es sinnvoll, Pflege schon in der Schule zu thematisieren.

Und das nicht nur vor dem Hintergrund des Fachkr├Ąftemangels, wie eine Studie der Universit├Ąt Witten-Herdecke im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums zeigt. Ihr zufolge versorgen und pflegen rund 479.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland substanziell und regelm├Ą├čig Angeh├Ârige. "Sie unterscheidet von Erwachsenen, dass sie keine Wahlfreiheit haben", erkl├Ąrt Studienleiterin und Pflegewissenschaftlerin Sabine Metzing.

Kinder rutschten in die Rolle des Pflegenden oft hinein. "Das sind schleichende, stetige Verl├Ąufe. Sie ├╝bernehmen immer mehr von dem, was anf├Ąllt." Kippen w├╝rde die Situation dann, wenn sie nicht nur bei der Pflege helfen w├╝rden, sondern f├╝r sie verantwortlich seien. Die betroffenen Familien wollten oft aus Angst vor Vorw├╝rfen nicht ├╝ber die Situation sprechen.

Pflegende Kinder und Jugendliche z├Âgen sich h├Ąufig zur├╝ck, lie├čen in ihrer schulischen Leistung nach, h├Ątten vermehrt Fehlzeiten. "Sie f├╝hlen ├ängste, Trauer und Scham und werden nicht selten in der Schule geh├Ąnselt", berichtet Metzing aus ihrer Forschung. Sie litten zudem oft an Schlafst├Ârungen, Kopfschmerzen und emotionaler Ersch├Âpfung. Aber es gebe auch positive Effekte: Neben einer sehr starken Familienbindung sagten die Betroffenen auch, sie seien stolz auf ihre F├Ąhigkeiten und erf├╝hren Anerkennung.