Aus einer Pflegeeinrichtung in Bulgarien schlugen in der Nacht plötzlich Flammen: Ein Bewohner hatte den Brand wohl vorsätzlich gelegt. Vier Menschen starben. Es ist nicht der erste Fall dieser Art.

Bei einem Brand in einer Senioreneinrichtung sind im ostbulgarischen Warna in der Nacht zum Sonntag vier Menschen gestorben. Eine weitere Bewohnerin sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Vertreter der Polizei . Demnach wird vermutet, dass ein Bewohner mit psychischen Problemen das Feuer vorsätzlich ausgelöst hat.

Im Juli waren vier Menschen bei einem Brand in einer Einrichtung desselben Betreibers gestorben. Im November waren bei einem Brand in einer anderen Seniorenresidenz in der Region Warna neun Menschen ums Leben gekommen. Eine noch laufende Untersuchung der Staatsanwaltschaft prangerte "zahlreiche Regelverstöße" in Pflegeeinrichtungen der Region an.