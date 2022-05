Passagier landet Flugzeug sicher in Florida

Ein Passagier in einer einmotorigen Cessna hat in den USA das Flugzeug selbst landen m├╝ssen ÔÇô ohne jegliche Flugkenntnisse. Der Pilot war offenbar krank geworden.

Mithilfe eines Fluglotsen hat ein Passagier in Florida ein Kleinflugzeug sicher landen k├Ânnen. "Wir haben ein ernsthaftes Problem. Der Pilot ist verwirrt", hatte Darren Harrison nach einem Bericht des US-Senders CNN am Dienstag auf dem Flug von den Bahamas gefunkt. Er habe selbst keine Ahnung vom Fliegen, f├╝gte er noch hinzu. Fluglotse Robert Morgan war der richtige Mann an der richtigen Stelle: Er ist auch ausgebildeter Fluglehrer. Allerdings hatte er das Modell 208, aus dem der Notruf kam, selbst noch nicht geflogen.