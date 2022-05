Mutma├čliche Gewalttat Mordermittlungen nach Tod von Geschwister-Paar in Hanau Von dpa Aktualisiert am 12.05.2022 - 11:33 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ermittler der Spurensicherung arbeiten in der Innenstadt von Hanau vor einem Hochhaus, in dem ein totes M├Ądchen gefunden wurde. Auf der Stra├če lag ein schwer verletzter Junge - er starb sp├Ąter im Krankenhaus. (Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa./dpa)

Hanau (dpa) - Wegen des Tods eines M├Ądchens und eines Jungen in Hanau hat die Polizei Mordermittlungen aufgenommen. Bei den Kindern handele es sich um Geschwister - ein siebenj├Ąhriges M├Ądchen und ein elfj├Ąhriger Junge, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die am Vortag durchgef├╝hrte Obduktion habe ergeben, dass das M├Ądchen an Verletzungen durch "scharfe Gewalt gegen den Hals" gestorben sei. Bei dem Jungen h├Ątten multiple innere Verletzungen zum Tod gef├╝hrt, die auf einen Sturz aus gro├čer H├Âhe zur├╝ckzuf├╝hren seien. Die Gr├╝nde f├╝r den Sturz seien Teil der Ermittlungen, "die wegen des Verdachts des Mordes gef├╝hrt werden", so die Sprecherin.

Fahndung nach Verd├Ąchtigem l├Ąuft

Derweil dauerte am Donnerstag die Fahndung nach einem Verd├Ąchtigen an. Dem Vernehmen nach soll es sich um den Vater der Kinder handeln, das berichteten auch mehrere Medien. Es sei noch keine Festnahme erfolgt, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zur Identit├Ąt des Verd├Ąchtigen ├Ąu├čerte sie sich nicht. Bereits am Vortag hatten die Ermittler von einem mutma├člichen famili├Ąren Hintergrund der Tat gesprochen. Die Geschwister lebten in der Wohnung, in der das Verbrechen geschah.