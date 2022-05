Ein Flugzeug ist in China von der Startbahn abgekommen und hat Feuer gefangen. Die chinesischen Staatsmedien verbreiteten am Donnerstagmorgen Bilder von der verunglückten Maschine der einheimischen Fluggesellschaft Tibet Airlines auf dem internationalen Flughafen von Chongqing im Südwesten des Landes. Darauf waren Flammen an einer Tragfläche sowie Passagiere bei der Flucht aus der Gefahrenzone zu sehen.