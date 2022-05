Aktualisiert am 12.05.2022 - 11:28 Uhr

Aktualisiert am 12.05.2022 - 11:28 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Essen (dpa) - Nach Angaben von NRW-Vize-Ministerpr├Ąsident Joachim Stamp (FDP) ist in Essen ein mutma├člicher Nazi-Terroranschlag verhindert worden. Das teilte Stamp am Donnerstag via Twitter mit.