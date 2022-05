Die Polizei hat in Portugal einen Geiselnehmer erschossen, der nach ├╝bereinstimmenden Medienberichten Deutscher war. Der Mann sei in den fr├╝hen Morgenstunden in Alg├ęs rund zehn Kilometer westlich von Lissabon t├Âdlich getroffen worden, nachdem "mehrere Versuche, ihn zur Aufgabe zu ├╝berreden, gescheitert" seien, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ob es sich bei dem Get├Âteten tats├Ąchlich um einen Deutschen handelte, wollte die Polizei auf Anfrage bis zum Abend weder best├Ątigen noch dementieren.