Aktualisiert am 19.05.2022 - 18:16 Uhr Lesedauer: 1 Min.

M├╝nchen (dpa) - Eine Zw├Âlfj├Ąhrige hat den Nachbau einer Stradivari-Geige im Wert von etwa 11.000 Euro in einer Regionalbahn liegen lassen. Dank eines umsichtigen Zugbegleiters kam das Erbst├╝ck des Gro├čvaters aber nicht ganz abhanden.

Der Mann entdeckte das Instrument am Dienstag in einer Bahn von Mittenwald nach M├╝nchen, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Sie bat zugleich um Hinweise zum Ermitteln des Eigent├╝mers.