Betrunkener Pedelecfahrer prallt mit Reh zusammen

Ein betrunkener Pedelecfahrer ist bei einem Zusammensto├č mit einem Reh im Kreis Unna (NRW) verletzt worden. Das Reh wurde noch an der Unfallstelle aufgrund seiner Verletzungen erlegt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der 21-J├Ąhrige war demnach in der Nacht zum Samstag unter Einfluss von Alkohol in Fr├Ândenberg auf seinem Rad mit dem Tier kollidiert, als dieses ├╝ber eine Leitplanke gesprungen war und die Stra├če ├╝berqueren wollte. Dabei st├╝rzte der Mann. Er wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm au├čerdem eine Blutprobe entnommen wurde.