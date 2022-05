Unwetter in Kanada: f├╝nf Tote und Hunderttausende ohne Strom

Toronto (dpa) ÔÇô Bei mehreren heftigen St├╝rmen und Gewittern sind in Kanada am Wochenende mindestens f├╝nf Menschen ums Leben gekommen.

In den St├Ądten Toronto, Montreal und Ottawa wurden Windgeschwindigkeiten von 130 Kilometern pro Stunde gemessen. Derart starke Unwetter gelten in dieser Region ÔÇô der bev├Âlkerungsreichsten des Landes ÔÇô als selten.

Am Samstagabend (Ortszeit) waren laut der Internetseite PowerOutage rund 925.000 Haushalte in Ontario und Quebec ohne Strom ÔÇô f├╝r Kanada , ein Land mit 38 Millionen Einwohnern, eine hohe Zahl.

Am Sonntagnachmittag gab es noch immer in mehr als 600.000 Haushalten keine Elektrizit├Ąt. Der Stromanbieter Hydro One schrieb auf Twitter, es d├╝rfte noch mehrere Tage dauern, bis die Versorgung wieder hergestellt werden k├Ânne.