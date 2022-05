Auch Infektiologe Tenenbaum erwartet keine große Ausbreitung unter Kindern und Jugendlichen: "Es ist extrem unwahrscheinlich, dass sich in der momentanen Lage in Europa Kinder mit Affenpocken anstecken." Es seien auch keine Fälle bekannt, "in denen sich Affenpocken in Europa innerhalb von Familien ausgebreitet haben". "Daher brauchen sich Eltern aktuell keine Sorgen zu machen."

Am Dienstagmittag will sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Rande des Deutschen √Ąrztetages in Bremen zum Vorgehen nach dem Auftreten der ersten F√§lle von Affenpocken in Deutschland √§u√üern. An der Pressekonferenz sollen auch √Ąrztepr√§sident Klaus Reinhardt und der Pr√§sident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, teilnehmen.