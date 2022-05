London feiert die neue Elizabeth U-Bahn-Linie

Sie ist das neue Flaggschiff der Londoner "Tube": Nach 13 Jahren Bauzeit hat die erste U-Bahn der neuen Elizabeth Line in London ihre regulĂ€re Fahrt aufgenommen. Um 6.33 Uhr Ortszeit verließ der Zug am Dienstagmorgen den Londoner Bahnhof Paddington mit einigen Hundert gespannten Passagieren, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Etliche Zug-Fans hatten in der Nacht bereits am Bahnhof ausgeharrt, um unter den ersten FahrgĂ€sten zu sein. Stundenlang in einer Schlange vor einem geschlossenen Bahnhof zu warten, sei das Britischste, was man sich vorstellen könne, sagte einer der Passagiere der BBC.