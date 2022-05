Unfall Zwei Schwerverletzte bei Kollision von Zug und Bus bei Ulm Von dpa Aktualisiert am 24.05.2022 - 16:25 Uhr Lesedauer: 2 Min. Der Bus, der in der N├Ąhe von Ulm mit einem Zug kollidierte, ist v├Âllig zerst├Ârt. (Quelle: Dennis Straub/OMW Images/dpa./dpa)

Blaustein (dpa) - Bei Blaustein, einem ruhigen Vorort von Ulm, sind am Dienstagmorgen ein Bus und ein Zug an einem Bahn├╝bergang mit gro├čer Wucht zusammengeprallt. Mindestens zwei Menschen wurden bei dem Bahnungl├╝ck schwer verletzt.

Wo sonst zwischen weiten Wiesen Spazierg├Ąnger unterwegs sind und der Fluss Blau sachte gen Osten flie├čt, ist am Vormittag das verkohlte Wrack eines Linienbusses zu sehen. Etwa 100 Meter entfernt ist die entgleiste Regionalbahn zum Stehen gekommen.

Gegen 8.30 Uhr war der Zug in Fahrtrichtung Ulm am Bahn├╝bergang im Ortsteil Arnegg mittig in den Bus geprallt und hatte diesen in Brand gesetzt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Bus brannte vollst├Ąndig aus.

Sch├Ąden im Millionenbereich

Der Fahrer des Busses wurde durch den Aufprall aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Er war den Angaben zufolge alleine im Bus. Auch der Zugf├╝hrer zog sich schwere Verletzungen zu. Beide wurden in Kliniken gebracht.

Von den 74 Passagieren in der Bahn verletzten sich elf leicht. Die anderen kamen mit dem Schrecken davon. Sie wurden in eine Halle in Blaustein gebracht und dort von Seelsorgern betreut.

Die stark besch├Ądigte Front des Zuges zeugt von einem heftigen Zusammenprall. Die Schreibe ist ausgeschlagen, in der H├╝lle des Zuges klaffen tiefe L├Âcher. Die Sch├Ąden an der Bahnstrecke wie auch an dem Zug liegen nach ersten Sch├Ątzungen der Polizei im Millionenbereich.