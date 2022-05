Mit militĂ€rischen Gewinnen der Regierung ĂŒbernahmen mehr und mehr Assad-treue Personen dieses illegale, aber lukrative GeschĂ€ft. Mitglieder der Regierung seien mittlerweile "Hauptakteure des Captagon-Handels", schlussfolgern die Autoren einer Studie des in Washington ansĂ€ssigen New Lines Institute. Recherchen der "New York Times" ergaben, dass ein Großteil der Produktion und des Vertriebs von der 4. Division ĂŒberwacht wird - einer berĂŒchtigten Eliteeinheit unter dem Kommando von Mahir al-Assad, Bruder des PrĂ€sidenten.

Captagon ursprĂŒnglich als Medikament verschrieben

Auch deutschen Ermittlern liegen Erkenntnisse vor, dass in Syrien heute die weltweit grĂ¶ĂŸte Captagon-Produktion zu finden sein dĂŒrfte. Wobei der Name irrefĂŒhrend ist. Captagon kam ursprĂŒnglich in den 1960er Jahren als Medikament auf den deutschen Markt, wird aber nicht mehr legal produziert. Was heute unter dem Namen Captagon geschmuggelt wird, enthĂ€lt normalerweise nicht den Originalwirkstoff Fenetyllin, sondern Amphetamin, so auch die Pillen in Regensburg.

Die Herstellung ist vergleichsweise einfach. Die Produktionskosten fĂŒr eine Tablette liegen im 10-Cent-Bereich. Verkauft werden kann sie - je nach QualitĂ€t und Absatzmarkt - fĂŒr bis zu 25 US-Dollar. Es geht also um ein MilliardengeschĂ€ft, das fĂŒr Assads Gefolgsleute nicht zuletzt deswegen interessant ist, weil das Land internationalen Sanktionen unterliegt und die isolierte Wirtschaft brach liegt.

Es trĂ€gt maßgeblich dazu bei, das Überleben der MĂ€chtigen zu sichern. Seit 2018 seien Drogen "eine wichtige finanzielle Lebensader fĂŒr das Assad-Regime und seine internationalen VerbĂŒndeten geworden", heißt es in einer Studie des von der EU geförderten Center for Operational Analysis and Research (COAR) ĂŒber den "Narco-Staat" Syrien. Die Verfasser schĂ€tzen, dass das Land 2020 Captagon im Wert von fast 3,5 Milliarden Dollar (3,3 Milliarden Euro) exportierte. "Sie brauchen die Drogen, weil sie das Geld brauchen", sagt Mit-Autor Ian Larson.

ProduktionsstĂ€tten werden immer grĂ¶ĂŸer

Das GeschĂ€ft ist so lukrativ, dass die Produktion weiter ausgebaut wird. Genutzt wĂŒrden immer grĂ¶ĂŸere ProduktionsstĂ€tten, die sich in Regierungsgebieten unter anderem in der NĂ€he von HĂ€fen und entlang der Grenze zum Libanon konzentrierten, heißt es in der Studie des New Lines Institute. Beteiligt am Schmuggel sind demnach auch AnfĂŒhrer der schiitischen Hisbollah aus dem Libanon. Deren Miliz kĂ€mpft im syrischen BĂŒrgerkrieg an der Seite der Regierungstruppen.

Generell lĂ€uft ein Teil des Schmuggels ĂŒber das Nachbarland, wo es ebenfalls ProduktionsstĂ€tten gibt, wenn auch kleinere. Allein im vergangenen Jahr fanden libanesische Ermittler mehr als 42 Millionen Captagon-Pillen - ein starker Zuwachs im Vergleich zu Vorjahren.