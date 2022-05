Aktualisiert am 27.05.2022 - 20:37 Uhr

AbschlussplÀdoyers beendet: Showdown im Fall Depp vs. Heard

In den AbschlussplĂ€doyers versuchten die Verteidiger beider Seiten am Freitag vor Gericht im Bezirk Fairfax im US-Bundesstaat Virginia noch einmal mit eindringlichen Appellen, die sieben Mitglieder der Jury auf ihre Seite zu ziehen. Depps Verteidigung warf Heard LĂŒgen und falsche Anschuldigungen vor, Heards Verteidigung forderte Depp auf, Verantwortung zu ĂŒbernehmen.

"Er hat jedem auf der Welt die Schuld zugeschoben: seinem Agenten, seinem Manager, seinem Anwalt, Amber, seinen Freunden", sagte Heards Verteidigerin Elaine Bredehoft bei dem wie stets live ĂŒbertragenen Prozess ĂŒber Depp. "Noch nie hat er fĂŒr irgendetwas in seinem Leben Verantwortung ĂŒbernommen. Aber wir fordern Sie dazu auf, ihn dazu zu zwingen, Verantwortung zu ĂŒbernehmen."

Es gebe "ĂŒberwĂ€ltigende Beweise fĂŒr Missbrauch", sagte Heards Verteidiger Benjamin Rottenborn. "Herr Depp kann einfach nicht beweisen, dass er Amber nicht mindestens einmal missbraucht hat." Ein Urteil gegen Heard sei zudem eine niederschmetternde Botschaft fĂŒr Missbrauchsopfer auf der ganzen Welt, sagte Rottenborn - "dass, egal was man als Missbrauchsopfer macht, man immer noch mehr machen muss".

Depps Verteidigung wies die VorwĂŒrfe strikt zurĂŒck. Depp sei nicht der TĂ€ter, sondern das Opfer in diesem Fall. Heard habe vor Gericht genau das erzĂ€hlt, was die Jury ihrer Meinung nach hören musste, um Depp als "MissbrauchstĂ€ter und Vergewaltiger" zu verurteilen, sagte Depps Verteidigerin Camille Vasquez. "Sie will, dass Sie glauben, dass sie wĂ€hrend ihrer Beziehung unzĂ€hlige Male missbraucht wurde."