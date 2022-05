KriminalitÀt Biden besucht Texas nach Amoklauf an Schule mit 21 Toten Von dpa Aktualisiert am 29.05.2022 - 18:38 Uhr Lesedauer: 4 Min. Menschen besuchen eine GedenkstÀtte zu Ehren der Opfer nach dem Massaker an einer Grundschule in Uvalde. (Quelle: Jae C. Hong/AP/dpa./dpa)

Washington/Uvalde (dpa) - FĂŒnf Tage nach dem verheerenden Amoklauf an einer Grundschule in Texas mit 21 Toten ist US-PrĂ€sident Joe Biden in den Bundesstaat gereist. Er landete am Sonntag gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill in San Antonio.

In der nahe gelegenen Kleinstadt Uvalde hatte ein 18 Jahre alter AmoklĂ€ufer am Dienstag an einer Grundschule 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen. Der PrĂ€sident und die First Lady legten vor der Schule einen Blumenstrauß nieder und hielten einen Moment inne.

Vor der Grundschule ist in Erinnerung an die Todesopfer ein Gedenkort eingerichtet - mit Blumen, Spielsachen und großen Fotos aller Getöteten. Die Bidens liefen von Bild zu Bild und berĂŒhrten die Fotos der Kinder. Im Anschluss wollten sie an einem Gottesdienst teilnehmen und sich mit Angehörigen der Opfer sowie mit Überlebenden treffen.

Nach dem brutalen Massaker steht die Polizei wegen dramatischer VersĂ€umnisse schwer in der Kritik. Offiziellen Angaben zufolge waren bereits zu einem frĂŒhen Zeitpunkt 19 Polizisten im Flur vor dem Klassenraum prĂ€sent, in dem sich der AmoklĂ€ufer mit Lehrern und SchĂŒlern verschanzt hatte. Die Beamten unternahmen aber mehr als 45 Minuten lang keine Versuche, in den Raum einzudringen. Angehörige warfen der Polizei vor, sie hĂ€tten Leben retten können.

Ein 18 Jahre alter SchĂŒtze hatte am Dienstag an der Grundschule in der texanischen Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet. Er hatte sich mit SchĂŒlern und Lehrern in zwei miteinander verbundenen KlassenrĂ€umen eingeschlossen und dort mit einem Sturmgewehr um sich geschossen.