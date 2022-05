Aktualisiert am 30.05.2022 - 14:10 Uhr

Mehrere Drittkl├Ąssler haben in Kalifornien an einer Grundschule wohl versehentlich Cannabis-S├╝├čigkeiten konsumiert. Drei Kinder wurden ├Ąrztlich behandelt.

In Kalifornien haben Sch├╝ler einer dritten Klasse Cannabis-S├╝├čigkeiten gegessen und m├╝ssen nun im Krankenhaus behandelt werden. Wie der "Spiegel" mit Verweis auf Beh├Ârden berichtet, hatte ein Kind versehentlich cannabishaltige Weingummis mit in die Schule gebracht und an mehrere Mitsch├╝ler verteilt. Offenbar wusste er nicht, dass due S├╝├čigkeiten Marihuana enthielten.