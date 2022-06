Genf (dpa) - Steigender Druck auf ├ľkosysteme k├Ânnte zu Affenpocken-Infektionen bei Menschen f├╝hren. Bedrohte Lebensr├Ąume und der Klimawandel w├╝rden Bewegungsradien von Tieren ver├Ąndern und das ├ťberspringen des Virus auf Menschen beg├╝nstigen, sagte Mike Ryan von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf.

In den vergangenen Wochen sind der UN-Organisation zufolge weltweit mehr als 550 F├Ąlle von Affenpocken in 30 bislang kaum betroffenen L├Ąndern nachgewiesen worden. Die Zahlen beinhalten keine aktuellen Infektionen in mehreren afrikanischen L├Ąndern, in denen die Viruserkrankung schon in der Vergangenheit immer wieder aufgetreten war.