Mönchengladbach (dpa) - Nach dem Fund eines getöteten Babys in einem MĂŒlleimer in Mönchengladbach Ende MĂ€rz hat die Polizei die Mutter (24) identifiziert und festgenommen. Ein DNA-Reihentest hat laut Polizei zu der Mutter des Babys gefĂŒhrt, das die Ermittler Rabea benannt hatten.

Das getötete neugeborene MĂ€dchen war am 28. MĂ€rz von einer Passantin in einem MĂŒlleimer am Rande eines Parks entdeckt worden. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf und gab dem MĂ€dchen den Namen Rabea. Das Kind wurde spĂ€ter nach einer öffentlichen Trauerfeier beigesetzt.

Vor kurzem habe das Landeskriminalamt der Mordkommission den Treffer mitgeteilt, so die Ermittler. Am Mittwoch kam es zur Durchsuchung bei der VerdĂ€chtigen, die mit ihrer Mutter (44) und dem Bruder (22) zusammen wohnt, sowie beim LebensgefĂ€hrten (40) der jungen Frau in Mettmann. "Die Maßnahmen dienten der Auffindung des möglichen Tatortes sowie der Spuren- und Beweissicherung", so die Polizei.