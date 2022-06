Tesla will jede 10. Stelle streichen

KriminalitÀt Zwei Fluchthelfer nach Geldautomatensprengungen festgenommen Von dpa 03.06.2022 - 11:49 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein gesprengter Geldautomat einer Sparkasse im nordrhein-westfÀlischen Kranenburg (2020). (Quelle: Guido Schulmann/dpa./dpa)

MĂŒnster (dpa) - Die Polizei hat zwei MĂ€nner festgenommen, die PS-starke Fluchtfahrzeuge fĂŒr Geldautomatensprengungen in Nordrhein-Westfalen organisiert haben sollen. Am Freitag hĂ€tten die EinsatzkrĂ€fte nach langen Ermittlungen zugegriffen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in MĂŒnster mit.

Ein 22-JĂ€hriger wurde im niederlĂ€ndischen Maassluis verhaftet, ein 36-JĂ€hriger in Halle in Westfalen. Beide hĂ€tten die hochmotorisierten Sportwagen auf teils illegalen Wegen besorgt und dann an die Banden ĂŒbergeben. Die MĂ€nner hĂ€tten gewusst, dass ihre Kunden die Autos als Fluchtfahrzeuge nach Geldautomatensprengungen nutzen wollten. FĂŒr knapp zehn Sprengungen seit September 2021 sollen sie die Fluchtwagen besorgt haben. Gegen beide wurde Haftbefehl wegen Beihilfe zur HerbeifĂŒhrung einer Sprengstoffexplosion erlassen.