Dutzende Verletzte bei Zugunglück in der Slowakei

Dutzende Verletzte bei Zugungl├╝ck in der Slowakei

In der Slowakei ist eine Lokomotive offenbar auf einen stehenden Personenzug aufgefahren. Dabei gab es nach Fernsehberichten mehrere Verletzte. Die Strecke liegt nahe eines wichtigen Eisenbahnknotens.

Beim Zusammensto├č eines Personenzuges mit einer Lokomotive sind in der Slowakei viele Menschen verletzt worden. Der Fernsehsender TV Markiza sch├Ątzte die Zahl der Verletzten am Freitagabend zun├Ąchst auf bis zu hundert, sp├Ąter auf rund 50. Das Verkehrsministerium in Bratislava und die staatliche Eisenbahngesellschaft erkl├Ąrten der Nachrichtenagentur TASR, die Lokomotive sei auf den wegen eines Defekts stehengebliebenen Zug aufgefahren, dem sie eigentlich zu Hilfe kommen sollte. Angaben zur Verletztenzahl wurden zun├Ąchst nicht gemacht.