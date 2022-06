Zuvor hatte der DWD bereits wechselhaftes Wetter angek├╝ndigt "Man muss nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein", sagte Magdalena Bertelmann vom DWD in Offenbach am Samstag. Die Unwettergefahr sei am Pfingstsonntag am gr├Â├čten. Am Pfingstmontag werde es dann "etwas weniger turbulent". Das Unwetter verlagere sich in den Norden und Nordosten.