Ein psychisch kranker Mann hat am Pfingstmontag den Verkehr auf der Autobahn 7 bei Bad Fallingbostel im Heidekreis lahmgelegt. Das berichteten mehrere Medien. Die Autobahn wurde demnach fĂŒr mehrere Stunden voll gesperrt, der Verkehr staute sich in beide Richtungen kilometerlang.

Nach Polizeiangaben sei der 56-JĂ€hrige mit einem Wohnwagen-Gespann in Schlangenlinien ĂŒber alle drei Fahrspuren in Richtung Norden gefahren. Andere Autofahrer hĂ€tten die Polizei alarmiert, welche den Fahrer stoppten, ihn aber nicht kontrollieren konnten. Der Grund: Ein Rottweiler, der niemanden an den 56-JĂ€hrigen herangelassen habe. Zudem habe der Fahrer behauptet, dass er eine Bombe an Bord hĂ€tte.