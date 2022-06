Aktualisiert am 06.06.2022 - 18:18 Uhr

C├║cuta (dpa) - Die Zahl der toten Bergleute nach einem Ungl├╝ck in einer Kohlegrube im Nordosten Kolumbiens ist auf mindestens elf gestiegen.

Insgesamt 14 Personen waren nach einer Explosion in der Mine nahe der Ortschaft El Zulia im Department Norte de Santander in der vergangenen Woche vermisst worden, wie der Zivilschutz des s├╝damerikanischen Landes auf Twitter am Montag mitteilte. Nach den ├╝brigen drei Personen wird noch gesucht.