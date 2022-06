Aktualisiert am 07.06.2022 - 16:13 Uhr

Mord an Kriminal-Reporter - Angeklagte schweigen

Amsterdam (dpa) - Knapp ein Jahr nach dem Mord an dem niederl├Ąndischen Kriminalreporter Peter R. de Vries haben sich die Angeh├Ârigen mit ergreifenden Worten an die Angeklagten gewandt.

F├╝r die Hinterbliebenen des prominenten Reporters ist der erste Prozesstag am Dienstag qu├Ąlend gewesen. Sie sprachen von Wut, ihrer Trauer und ihrem Schmerz. Doch die Angeklagten schwiegen.

De Vries, bekannt als unerschrockener K├Ąmpfer gegen das Verbrechen, war am 6. Juli 2021 mitten in Amsterdam niedergeschossen worden. Neun Tage sp├Ąter erlag er seinen schweren Verletzungen. Er wurde 64 Jahre alt. Die Bluttat schockte das Land und sorgte auch international f├╝r Entsetzen. Vieles deutet daraufhin, dass das organisierte Verbrechen dahinter steckt.

Die grauenhaften Szenen von damals wurden nun im Gerichtssaal gezeigt. Die Tochter des Reporters verlie├č den Saal, als die Aufnahmen zu sehen waren. De Vries kam kurz vor 19.30 Uhr aus einem TV-Studio und ging zu seinem Auto in einer nahe gelegenen Garage in der Langen Leidsedwarsstraat. Auf den Terrassen sieht man Menschen, sie trinken, essen. Von hinten n├Ąhert sich ein junger Mann in dunkler Kleidung und schie├čt. De Vries bricht zusammen.