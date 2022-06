Die jungen MĂ€nner verließen das GefĂ€ngnis in der Hauptstadt Palma am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr, wie die Zeitung "Diario de Mallorca" und andere Regionalmedien unter Berufung auf Justizkreise der spanischen Insel berichtete. Zuvor seien die von Angehörigen in Deutschland ĂŒberwiesenen Kautions-Zahlungen in Höhe von jeweils 12.000 Euro eingegangen, hieß es.