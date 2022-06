Auf die Spur der Drogenschmuggler kam das Landeskriminalamt (LKA) bei einer Auswertung von Nachrichten aus dem verschlĂŒsselten Chatprogramm Encrochat, das vor Jahren besonders bei Kriminellen sehr beliebt war. Der Einsatz dauere am Vormittag noch an, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte die Zeitung "B.Z." ĂŒber die Razzia berichtet.

Gegen 6.00 Uhr begannen die Durchsuchungen - unter anderem in Neukölln und Schöneberg. In der BĂŒlowstraße in Schöneberg soll nach dpa-Informationen eine Luxus-Sportlimousine beschlagnahmt und von der Polizei abgeschleppt worden sein. Außerdem sollen die Ermittler dort VerdĂ€chtige festgenommen haben.

Der Krypto-Messenger Encrochat galt zunĂ€chst als nicht entschlĂŒsselbar und war deshalb in der kriminellen Szene sehr verbreitet. Die Polizei in Frankreich und den Niederlanden konnte die Software aber im FrĂŒhjahr 2020 knacken. Mehr als 20 Millionen geheime Chat-Nachrichten wurden abgeschöpft. Dies fĂŒhrte zu zahlreichen Verhaftungen in ganz Europa, viele davon in Deutschland - vor allem in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Bremen. Meist geht es um Drogenhandel.