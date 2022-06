Am Samstag Gedenken an die Opfer

Mit einem ├Âkumenischen Trauergottesdienst soll am Samstag in Garmisch-Partenkirchen an die Opfer des Zugungl├╝cks gedacht werden. Der Erzbischof von M├╝nchen und Freising, Kardinal Reinhard Marx, und der evangelischen Regionalbischof Christian Kopp wollen den Gottesdienst gemeinsam mit Hinterbliebenen, ├ťberlebenden und Angeh├Ârigen, Rettungs- und Hilfskr├Ąften sowie weiteren Gl├Ąubigen feiern, teilten das Erzbistum M├╝nchen und Freising und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern am Mittwoch gemeinsam mit.