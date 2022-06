"Der Mann war bewaffnet und hatte Drohungen gegen Richter Kavanaugh ausgesprochen", teilte eine Sprecherin des Obersten Gerichts am Mittwoch in Washington mit. Die zust├Ąndige Staatsanwaltschaft im angrenzenden Bundesstaat Maryland teilte mit, der 26-J├Ąhrige habe unter anderem eine Pistole mit zwei Magazinen, zus├Ątzliche Munition, Pfefferspray, einen Hammer und Kabelbinder mit sich gef├╝hrt.

Ihm wird die versuchte T├Âtung eines US-Richters zur Last gelegt, worauf bei einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Haft stehen k├Ânnten, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte. Der aus Kalifornien stammende Nicholas R. war demnach am Mittwoch in den fr├╝hen Morgenstunden mit einem Taxi zum Haus Kavanaughs gefahren. Als er dort zwei Polizisten gesehen habe, sei er in anderer Richtung fortgegangen. Kurze Zeit sp├Ąter rief der Mann demnach die Polizei an und erkl├Ąrte, er f├╝hre eine Waffe bei sich und erw├Ąge einen Suizid. Polizisten nahmen ihn wenig sp├Ąter fest, wie es weiter hie├č.