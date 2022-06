Halle (dpa) - Wegen einer Drohung sind mehrere Gleise des Hauptbahnhofs in Halle in Sachsen-Anhalt gesperrt worden.

Die Polizei sicherte Bereiche am Bahnhof in der Innenstadt mit Absperrb├Ąndern ab, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. Zeitweilig durften Reisende nicht das Geb├Ąude betreten. An mehreren Gleisen fuhren Z├╝ge am Vormittag aber regul├Ąr ab.