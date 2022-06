Wie die schwedische K├╝stenwache am Donnerstag mitteilte, erstreckt sich die Substanz auf einer riesigen Fl├Ąche von 77 Quadratkilometern - das entspricht in etwa der Fl├Ąche der s├╝dschwedischen Gro├čstadt Malm├Â. Demnach ist noch unklar, um was es sich handelt.

Entdeckt wurde der Stoff am Mittwoch auf H├Âhe zwischen S├Âderhamn und H├Ąrnosand im Bottnischen Meerbusen, dem n├Ârdlichen Teil der Ostsee. Fotos zeigten einen langgezogenen Teppich mit der Substanz auf offener See. Er erstreckt sich der K├╝stenwache zufolge sowohl in die schwedische als auch in die finnische Wirtschaftszone hinein.