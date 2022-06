Er geriet zwischen Stra├čenbahn und Bordsteinkante: In Kassel ist ein 81-j├Ąhriger Mann ums Leben gekommen. Augenzeugen schildern, was genau geschehen ist.

In Kassel ist ein 81-j├Ąhriger Fu├čg├Ąnger von einer Stra├čenbahn erfasst und t├Âdlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 10 Uhr an der Weserstra├če, Ecke Ysenburgstra├če. Augenzeugen zufolge sei der Mann an der Haltestelle "Weserspitze" zwischen die Stra├čenbahn und die Bordsteinkante geraten. Warum, ist bisher noch unklar. Daraufhin sei er von der Tram mitgeschleift wurden, die stadteinw├Ąrts gefahren ist.