Es war ein Montag in den Sommerferien 2020 in Nordrhein-Westfalen: Das M├Ądchen, ihre Mutter und deren Lebensgef├Ąhrte wollten einen Ausflug in die Eifel machen. Zur gleichen Zeit, so beschrieb es der Richter, trafen sich die beiden Angeklagten in einer B├Ąckerei zum Fr├╝hst├╝ck und beschlossen, sich bei einem Rennen zu messen. Beide hatten laut Urteil "eine Affinit├Ąt zum schnellen Fahren" - dies sei durch zahlreiche Chat- und Sprachnachrichten belegt. "Nun wollten sie auf kurviger Strecke ihr Fahrverm├Âgen testen."