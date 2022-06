Asunci├│n (dpa) ÔÇô Nach Beginn einer landesweiten Fahndung hat ein wegen Kindesentziehung in Paraguay gesuchtes deutsches Paar sich nach Angaben von Anw├Ąlten gestellt.

Anwalt Stephan Schultheiss sagte der Deutschen Presse-Agentur, er habe sich an einem nicht genannten Ort mit dem mit zwei M├Ądchen in S├╝damerika untergetauchten Paar aus Deutschland getroffen. Eine Best├Ątigung der Beh├Ârden in Paraguay gab es zun├Ąchst nicht.