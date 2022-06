Den Einsatzkr├Ąften bot sich ein Bild des Schreckens: Drei Menschen haben bei einem schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 14 bei Halle am Donnerstag ihr Leben verloren. 18 weitere wurden ersten Erkenntnissen zufolge verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Auffahrunfall war offenbar Ursache

An der Unfallstelle waren Menschen in Fahrzeugen eingeklemmt, Tr├╝mmerteile auf der Fahrbahn verteilt. Von einem Auto, das in die B├Âschung neben der Fahrbahn geriet, waren nur noch Reste zu erkennen. Die Front eines Kleintransporters war vollst├Ąndig zerst├Ârt. Ein weiterer war in eine Leitplanke gekracht.