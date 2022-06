Aktualisiert am 10.06.2022 - 09:03 Uhr

Mars-Mitarbeiter fallen in Schokotank

Zwischenfall in der Fabrik von Mars Wrigley in den USA: Zwei Angestellte stĂŒrzten in einen riesigen Schokotank. Ihre Rettung gestaltete sich kompliziert.