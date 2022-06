Ein Spezialeinsatzkommando wurde angefordert und nahm den Mann am Donnerstagabend in seiner Wohnung in Schmallenberg fest. "Es wird noch gepr├╝ft, ob er in psychiatrische Obhut kommt", sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Gegen den 35-J├Ąhrigen wird zudem wegen Ank├╝ndigung einer Straftat ermittelt.