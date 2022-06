Rund 170.000 feiern bei Gay-Pride-Parade in Tel Aviv

Tel Aviv (dpa) - Zehntausende Menschen haben bei der Gay-Pride-Parade in der israelischen K├╝stenstadt Tel Aviv gefeiert.

Mit dem Marsch am Freitag forderten die Teilnehmer gleiche Rechte f├╝r Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle (LGBT). Bei hei├čen Temperaturen um die 30 Grad schwenkten die Menschen Regenbogenfahnen und tanzten zu Partymusik am Stra├čenrand und auf den Paradewagen.

Laut Stadt als Veranstalter kamen mindestens 170.000 Menschen zu der Parade. Im Vorfeld hatte ein Sprecher gesagt, man hoffe auf 250.000 Feiernde - und damit auf eine R├╝ckkehr zu den Teilnehmerzahlen vor der Corona-Pandemie. Unter dem Motto "Back to Pride" zog die Parade durch die Stadt und sollte in einer Party am Stadtpark m├╝nden.